Sanità: Sileri su malattie rare, dopo approvazione testo unico subito al lavoro su decreti attuativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’approvazione del testo non è certo un punto di arrivo – continua Sileri - ma al contrario il dito premuto sullo start del timer per scandire i tempi della definizione e della emanazione dei relativi decreti attuativi, su cui metto il mio personale impegno”. “Su questo – conclude il sottosegretario – sarà d’aiuto anche il Tavolo tecnico in tema di malattie rare, istituito su mio impulso presso il ministero della Salute, che ha già individuato le priorità di azione e le possibili proposte di intervento su cui lavorare”. (Com)