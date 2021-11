Recovery: Giovannini, entro il 2023 assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro il 2023 dobbiamo assumerne tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti e realizzare entro il 2026 il Pnrr. Ne va la credibilità non solo dell’Italia, ma anche di tutto il nuovo corso europeo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini a "Studio24" su Rainews24. "Credo che a livello europeo c’è particolare attenzione per l’Italia perché se riuscirà a realizzare il Pnrr sarà un importante contributo anche per il nuovo corso di un Europa più unita", ha evidenziato il ministro. (Rin)