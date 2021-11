Digitale: Censis-Tim, metà degli utenti preoccupati per rischi connessi a utilizzo di internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La preoccupazione per i rischi connessi all’uso di internet caratterizza circa la metà degli utenti attuali: addirittura, il 39,9 per cento arriva ad ammettere di limitare la navigazione al minimo indispensabile. È quanto emerge dallo studio “La digitalizzazione degli italiani: fattori di spinta ed elementi trainanti”, realizzato dal Censis in collaborazione con il Centro studi Tim. La domanda di sicurezza, si legge nel documento, si rivolge verso l’esterno: l’81,1 per cento degli utenti vedrebbe favorevolmente una limitazione su siti ritenuti potenzialmente dannosi. (Rin)