Cop26: Giovannini, impegno tra Stato, imprese e noi cittadini

- Le scelte verso la sostenibilità "stanno crescendo non solo in termini di consumo ma anche di risparmio. L’impegno tra è 3 attori fondamentali: Stato, imprese e noi cittadini, in quanto consumatori e risparmiatori". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a "Studio24" su Rainews24. Anche "il Next Generation Eu viene finanziato con l’emissione di titoli green. Le imprese guardano a questo tema. Ci sono tantissime imprese che fanno sforzi per riconvertire la loro produzione", ha aggiunto il ministro. Il settore pubblico "ha un ruolo importante non solo negli incentivi ma anche con la capacità di indirizzare le scelte", un esempio è che "noi non finanziamo più l’acquisto di autubus non ecologici", ha concluso Giovannini. (Rin)