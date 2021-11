Quirinale: Decaro (Anci), inserire i sindaci tra i grandi elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i sindaci delle principali città italiane tra i 1.009 grandi elettori del presidente della Repubblica. La proposta è arrivata da Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) che, nel corso di un'intervista al "Corriere della Sera", ha parlato di "atto di attenzione e di coraggio istituzionale da parte dei presidenti delle Regioni". In questo "particolare momento" sarebbe "importante, per quanto numericamente ininfluente, evocare almeno sul piano simbolico che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato", ha dichiarato il primo cittadino di Bari. Nel "periodo straordinariamente difficile della pandemia", ha proseguito, i sindaci "hanno dato un contributo fondamentale per tenere unite le comunità". Per questo, ha chiarito, "la partecipazione al più alto collegio elettorale della Repubblica sarebbe un gran bel segnale dal punto divista sociale, politico e istituzionale", "al di là della possibilità reale di incidere". (segue) (Rin)