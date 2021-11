Quirinale: Decaro (Anci), inserire i sindaci tra i grandi elettori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decaro è poi intervenuto sull'ipotesi Draghi al Colle, sottolineando di vederlo "bene come presidente del Consiglio". "La sua autorevolezza serve a questo Paese, ci ha permesso di completare la campagna di vaccinazione e di attivare rapidamente i fondi del Pnrr", ha proseguito. "Bonomi lo ha definito l’uomo della necessità. Per noi sindaci, Draghi è l’uomo dell’opportunità", ha spiegato. L'idea di un "Mattarella bis", ha concluso, sarebbe "ideale", perché permetterebbe a Draghi di "restare al governo", ma "questa possibilità non è prevista dalla nostra Carta". (Rin)