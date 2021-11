Taiwan: l'europarlamentare Dreosto (Lega) a Taipei "per difendere libertà e democrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa non deve essere equidistante tra Cina e Taiwan, tra i Paesi che difendono i valori di libertà e democrazia e la dittatura comunista cinese, l'Europa e l'Italia devono essere chiari: noi stiamo con i primi. Lo dichiara in una nota l'europarlamentare della Lega Marco Dreosto, componente delle delegazione del Parlamento europeo in visita in questi giorni a Taiwan. "La Cina perseguita gli uiguri nello Xinjiang, calpesta i diritti umani a Hong Kong e ora minaccia militarmente Taiwan. Non possiamo girarci dall'altra parte. La Cina sta inoltre portando avanti campagne di cyber attacchi, interferenze e propaganda in tutto il mondo Occidentale, inclusa l'Italia. Taiwan a queste campagne ha risposto in maniera solida e noi come europarlamentari della Commissione del Parlamento europeo Inge sulle interferenze straniere siamo qua per studiare le loro best practice. È un messaggio importante e chiaro da parte nostra: la Cina preoccupa. Con iniziative economiche che hanno anche valenza geopolitica, Pechino sta cercando di mettere le mani sugli asset strategici italiani ed europei. Non possiamo permetterglielo. Per contrastare il regime comunista su questi aspetti, l'Occidente deve rimanere unito. E deve rimanere unito anche per la difesa di Taiwan come baluardo di democrazia. Mentre noi in Europa ci perdiamo in molte chiacchiere, gli Usa – che ricordo essere il nostro principale alleato – pensano già in maniera molto concreta e agiscono per difendere la supremazia loro e di tutto l'Occidente per il contenimento della Cina nell'Indo Pacifico. È necessario che anche l'Europa prenda chiaramente una presa di posizione netta. Noi della Lega abbiamo come priorità il rafforzamento delle relazioni transatlantiche e riteniamo che non possiamo abbandonare i nostri alleati su un tema così importante e in un momento così delicato. Ne va dei nostri principi e valori", conclude Dreosto.(Com)