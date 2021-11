Vaticano: Papa, anche quando rimproverate fatelo con amore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La correzione fraterna deve avere come fine ultimo l'amore. È quanto afferma Papa Francesco nel corso dell'udienza generale del mercoledì. "La regola suprema della correzione fraterna è l'amore - dice Bergoglio - volere il bene dei nostri fratelli e delle nostre sorelle". Il Papa continua la catechesi sulla lettera ai Galati e porta l'esempio di San Paolo. "L'Apostolo - spiega il Pontefice - non si mette al di sopra della sua comunità, ma si colloca in mezzo al cammino di tutti, per dare l'esempio concreto di quanto sia necessario obbedire a Dio, corrispondendo sempre più e sempre meglio alla guida dello Spirito. Questo "camminare secondo lo Spirito" non è solo un'azione individuale: riguarda anche la comunità nel suo insieme". "Percorrere la via dello Spirito richiede in primo luogo di dare spazio alla grazia e alla carità - continua Francesco - Paolo, dopo aver fatto sentire in modo severo la sua voce, invita i Galati a farsi carico ognuno delle difficoltà dell'altro e, se qualcuno dovesse sbagliare, a usare mitezza". È questo lo spirito che deve animare ogni cristiano. "In effetti - ammonisce il Papa - quando siamo tentati di giudicare male gli altri, come spesso avviene, dobbiamo anzitutto riflettere sulla nostra propria fragilità. È bene domandarci che cosa ci spinge a correggere un fratello o una sorella, e se non siamo in qualche modo corresponsabili del suo sbaglio. Lo Spirito Santo, oltre a farci dono della mitezza, ci invita alla solidarietà, a portare i pesi degli altri". (Civ)