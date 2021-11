Vaticano: Papa, seguire Cristo è una lunga escursione in montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'escursione in montagna. È questa, secondo Papa Francesco, la vita del cristiano in cammino sulla via di Gesù. "Credere in Gesù significa seguirlo – afferma il pontefice nell'udienza generale di questa mattina – andare dietro a Lui sulla sua strada, come hanno fatto i primi discepoli. E significa nello stesso tempo evitare la strada opposta, quella dell'egoismo, del cercare il proprio interesse". Lo Spirito, dice ancora il Papa, è la guida di questo cammino sulla via di Cristo, un cammino stupendo ma anche faticoso, che comincia nel battesimo e dura per tutta la vita. Pensiamo a una lunga escursione in alta montagna: è affascinante, la meta ci attrae, ma richiede tanta fatica e tenacia". L'importante è non fermarsi alla prime difficoltà. "Percorrendo questo cammino – prosegue Bergoglio – il cristiano acquista una visione positiva della vita. Ciò non significa che il male presente nel mondo sia come sparito, o che vengano meno gli impulsi negativi dell'egoismo e dell'orgoglio; vuol dire piuttosto credere che Dio è sempre più forte delle nostre resistenze e più grande dei nostri peccati". (Civ)