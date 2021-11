Reddito cittadinanza: Gelmini, troppi abusi, con legge Bilancio avremo più controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basta con i "furbetti del reddito di cittadinanza". Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini in una nota, commentando la maxioperazione dei Carabinieri che ha scoperto 5 mila irregolarità legate al Rdc. "C’era chi aveva la Ferrari, chi percepiva rendite e tanti altri tra i casi più eclatanti di indebita percezione scoperti dai carabinieri del Comando interregionale ’Ogaden’ durante i controlli eseguiti in 5 regioni (Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata). Una "truffa - ha sottolineato Gelmini - pari a 20 milioni di euro". "Ora finalmente stiamo cambiando le cose", ha ribadito. (segue) (Com)