Sardegna: Deidda (Pd), giunta regionale risponde a interessi di pochi

- La Sardegna è in balia di un "governo regionale" assolutamente incapace di rispondere alle esigenze dei Sardi, impegnato a rispondere agli interessi di pochi. E' il pensiero di Caterina Deidda, componente della Direzione regionale del Partito democratico della Sardegna, che aggiunge: "E' di questi giorni l'approvazione di una legge omnibus per cui un'esponente di spicco dell'attuale maggioranza regionale ha parlato di 'marchette di 10,7 mila euro'. E intanto - spiega l'esponente democratica - la società sarda appare sempre più debole, infiacchita, ripiegata su se stessa per il costante impoverimento, crescente disoccupazione, insopportabili diseguaglianze sociali e territoriali, per l'emigrazione delle giovani generazioni, gli insostenibili livelli di abbandono e dispersione scolastici, l'arretramento dei servizi pubblici essenziali a partire dalla sanità, dai servizi socio-educativi e da quelli alle famiglie". (segue) (Rsc)