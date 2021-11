Sardegna: Deidda (Pd), giunta regionale risponde a interessi di pochi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono tutte ragioni che ci spingono – spiega la dirigente del Pd in riferimento all'invio di una lettera, sottoscritta da 200 esponenti dem, a iscritti e simpatizzanti del partito in vista del congresso regionale - a rafforzare e proseguire il percorso partecipato intrapreso con la presentazione del documento tematico. Un percorso che, oltre a indicare come dovrebbe essere un partito che ritorna ad essere popolare, inclusivo, scalabile, propone un'agenda sociale che mette al centro la persona". "Per noi mettere al centro la persona significa, prima di tutto, offrire a ciascuno la possibilità di realizzare il proprio progetto di vita. Questo - aggiunge - anche nel nuovo contesto ridisegnato dalla pandemia, dove torna centrale il tema dell'accesso universale a beni e servizi pubblici: sanità, scuola, formazione, rete, ambiente e l'imprescindibilità di alcuni diritti civili e sociali: lavoro, sicurezza sociale, genitorialità, residenza, mobilità, inclusione". Per Deidda "il Partito democratico sardo deve essere il partito dei luoghi e delle persone, deve elaborare e costruire strumenti e percorsi partecipati per poter garantire a tutti i diritti sociali fondamentali, deve essere un partito che fa sua la funzione di intermediazione fra territori e istituzioni, ponendo come centrali i bisogni reali dei Sardi. Per noi va data attenzione particolare alle fragilità, alle vulnerabilità, al disagio sociale e alle disuguaglianze che oggi - conclude - si presentano con formule nuove e articolazioni inedite ma tutte comunque insopportabili". (Rsc)