Libia: il Regno Unito sottolinea l'importanza di tenere elezioni “credibili”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato britannico per gli Affari esteri, James Cleverly ha affermato di essere d'accordo con il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia, Abdelhamid Dabaiba, sull'importanza di tenere elezioni presidenziali e parlamentari "credibili" il 24 dicembre. Lo ha reso noto lo stesso Cleverly pubblicando un post sul suo account Twitter: “È bello vedere il primo ministro libico", ha scritto il ministro di Stato a margine del vertice mondiale sul clima nella città scozzese di Glasgow. Le due parti hanno sottolineato l'importanza del "ritiro di tutte le forze straniere" dalla Libia, oltre a discutere le opportunità congiunte per le aziende britanniche e libiche in progetti di energia da fonti rinnovabili e alternative. (Lit)