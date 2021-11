Libia: Procuratore generale incontra (separatamente) ministro Petrolio e capo Noc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale libico, Siddiq Al Sour, ha tenuto una serie di incontri separati con il presidente della National Oil Corporation (Noc), Mustafa Sanallah, e il ministro del Petrolio e del gas, Mohamed Aoun. Lo ha riferito la pagina ufficiale Facebook dell'Ufficio del procuratore generale, affermando che Al Sour e Sanalla hanno discusso delle questioni relative al lavoro della Noc, delle misure prese per proteggere i suoi fondi e delle conseguenze degli “atti criminali” che hanno colpito i siti di produzione del petrolio. Da parte sua, Aoun ha detto che le discussioni del procuratore generale hanno riguardato l'importanza di “far rispettare le leggi e le decisioni che regolano l'operato del settore, preservando il denaro pubblico, nonché mantenendo la governance e la trasparenza del lavoro del settore”. Il ministro ha spiegato che le misure da lui adottate “rispettano le leggi e le consuete procedure autorizzate dalle varie autorità dello Stato libico”, ribadendo la propria disponibilità a “mantenere il corretto svolgimento e la sicurezza del settore”. Vale la pena ricordare che Aoun ha sospeso il 18 ottobre il presidente della Noc, Mustafa Sanallah, chiedendo una nuova indagine amministrativa per la seconda volta in meno di due mesi. Il presidente della National Oil Corporation, da parte sua, è rimasto al suo posto spiegando di aver sempre informato il premier Abdulhamid Dabaiba di ogni sua decisione. (Lit)