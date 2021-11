Libia: presidente Commissione elettorale, ancora possibili elezioni nella data concordata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è ancora abbastanza tempo per tenere le elezioni in Libia nella data concordata del 24 dicembre, a condizione però che la Camera dei rappresentanti di Tobruk non tardi ulteriormente l’approvazione degli emendamenti elettorali necessari. Lo ha affermato il capo dell'Alta commissione elettorale nazionale (Hnec), Imad al Sayeh, parlando all'emittente televisiva "Libya Al Ahrar". Il presidente dell’organismo libico si aspettava che le modifiche proposte dalla Hnec sarebbero state votate ieri in Cirenaica, ma il parlamento che si riunisce nell’est del Paese ha rinviato la sessione speciale sull’argomento. Al Sayeh ha poi definito “un errore” la pubblicazione (e la successiva cancellazione) sul sito ufficiale e sulle piattaforme social della Commissione delle 16 condizioni per candidarsi alla presidenza della Repubblica, spiegando che si è ancora in attesa della risposta dei deputati agli emendamenti proposti. Il presidente della Hnec ha poi detto che c’è ampio sostegno per lo svolgimento delle elezioni e sull’operato dell’organismo libico, nonostante “alcune parti” stiano mettendo dubbio le prestazioni e l'integrità della Commissione. (Lit)