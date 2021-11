Migranti: rimpatriati 163 nigeriani dalla Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 163 migranti nigeriani, tra cui donne e bambini, sono stati rimpatriati ieri sera attraverso un volo speciale partito dall'aeroporto internazionale di Mitiga-Tripoli, in Libia. Lo ha riferito l'ufficio mediatico del centro di detenzione che fa parte dall'Autorità anti-migrazione illegale di Tripoli, spiegando che questo passaggio è avvenuto su indicazione del ministero dell'Interno e della Procura generale nell’ambito di un programma di rimpatrio volontario assistito. L'ufficio ha aggiunto che questi migranti sono registrati anche presso l'ambasciata nigeriana a Tripoli, spiegando che il loro rimpatrio a Lagos è stato effettuato in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. (Lit)