Libia: Organizzazione araba per i diritti umani chiede rilascio giornalista Saddam Al Saket

- L'Organizzazione araba per i diritti umani in Libia ha espresso rammarico per l'arresto, da parte delle autorità di sicurezza della Libia, del giornalista Saddam Hussein al Saket. Quest’ultimo stava seguendo gli eventi nelle vicinanze dell'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) a Tripoli il 23 ottobre scorso. In una dichiarazione in occasione della Giornata internazionale per porre fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti, l'Organizzazione ha chiesto il rilascio del fotoreporter libico Al Saket e la garanzia della sua libertà e sicurezza. L'organizzazione ha esortato le autorità libiche a trovare meccanismi pratici ed efficaci per porre fine in modo decisivo ai casi di impunità per i crimini commessi contro i giornalisti in Libia, invitando l'autorità legislativa ad adottare le raccomandazioni del piano d'azione delle Nazioni Unite sulla sicurezza dei giornalisti. (Lit)