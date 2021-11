Roma: sequestrati beni a prestanome di Franco Gambacurta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto di sequestro, emesso ai sensi della vigente normativa Antimafia, investe due rapporti finanziari, due moto, la somma di 77.445,00 euro, già oggetto di sequestro penale operato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, nell'ambito del procedimento penale per l'operazione "Alba Tulipano", nonché svariati gioielli in oro e diamanti, quattro orologi in acciaio/oro ed un cronografo in oro e diamanti, realizzati da celebri case orologiaie. In particolare, gli orologi e i gioielli, all'esito di una stima speditiva risultano di ingente valore, ampiamente superiore ai centomila euro. (Rer)