Energia: al via l'esportazione delle prime turbine a gas dall'Algeria al Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime turbine a gas pesante algerine saranno esportate oggi da Batna, in Algeria, verso un paese arabo del Medio Oriente. Lo ha detto il direttore generale della società statale Sonelgaz, Chaher Boulakhras, all'emittente radiofonica pubblica algerina. Vi è una crescente domanda di questo tipo di attrezzatura da parte di partner di diversi Paesi del mondo, ha dichiarato Boulakhras, spiegando che ciò consentirà la creazione di un promettente tessuto industriale in questo campo. Il direttore di Sonelgaz ha aggiunto che si prevede che le prime turbine dell'impianto "Umash 3" di Biskra saranno utilizzate anche nelle centrali nazionali di produzione di energia elettrica entro la fine dell'anno in corso. Il gruppo algerino aveva annunciato all'inizio dello scorso ottobre che la sua controllata, General Electric Algeria Turbines Company (Geat), aveva concluso un accordo con un cliente in Medio Oriente per la vendita di due turbine a gas per generare elettricità con le relative apparecchiature annesse. Si tratta, in particolare, della “vendita di due unità produttive a ciclo aperto, costituite da due turbine a gas tipo 9F.04, due generatori e relativi accessori, con una capacità totale di 500 megawatt". Questo accordo rappresenta la prima esportazione di turbine a gas pesanti dal continente africano, ha aggiunto ancora Sonelgaz, spiegando che l’accordo conferma la volontà dell’azienda algerina di posizionarsi nei mercati regionali. (Res)