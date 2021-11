Expo 2020: conferenza internazionale sulla sicurezza alimentare al via il 18 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza internazionale sulla sicurezza alimentare di Dubai a Expo 2020 si svolgerà dal 18 al 23 novembre. Lo ha riferito il quotidiano emiratino in lingua araba "Al Bayan". Daoud Al Hajri, direttore generale della municipalità di Dubai, ha confermato che la conferenza, organizzata dal dipartimento in concomitanza con Expo 2020, riflette dell'interesse di Dubai per la sicurezza alimentare come importante asset strategico dello sviluppo economico. La quindicesima sessione della conferenza prevede la presentazione di diversi seminari in lingua araba che affronteranno le soluzioni più importanti volte a proteggere il cibo dalla speculazione, oltre a rivedere le nuove tendenze nella produzione alimentare come l'uso della nanotecnologia, la stampa 3D di alimenti a base di carne lavorata e altre tecnologie moderne. I temi dei seminari evidenziano i modi per migliorare il flusso del commercio alimentare attraverso lo sviluppo e l'armonizzazione degli standard alimentari, oltre a presentare i più recenti metodi di ispezione e test di laboratorio degli alimenti, proponendo soluzioni innovative alle sfide della sicurezza alimentare. (Res)