Expo 2020: commissario padiglione Belgio, “nostre relazioni con gli Emirati sono solide”

- Il Belgio e gli Emirati Arabi Uniti hanno stretti e forti rapporti di cooperazione che godono del sostegno delle leadership dei due paesi amici. Lo ha detto il commissario generale del padiglione belga a Expo 2020 Dubai, Patrick Vercauteren Drubbel, secondo quanto riferisce l'agenzia stampa emiratina ufficiale “Wam”. “Le relazioni tra il Belgio e gli Emirati Arabi Uniti - ha detto - stanno assistendo a un continuo sviluppo in vari campi, in particolare il commercio e l'economia. La nostra partecipazione attraverso il padiglione belga a Expo 2020 Dubai incarna le solide relazioni bilaterali tra i due paesi amici e lavora per rafforzarle a più ampi orizzonti”. Il commissario belga ha aggiunto che Expo 2020 Dubai è il primo grande evento internazionale dopo la diffusione della pandemia e rappresenta un'opportunità unica per i rappresentanti politici, economici, diplomatici e culturali di diversi Paesi di incontrarsi e discutere le lezioni apprese dal Covid-19 e il futuro sviluppo della vita sul pianeta. (Res)