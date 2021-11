Expo 2020: l'Organizzazione della cooperazione islamica celebra i suoi 52 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il padiglione dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) a Expo 2020 Dubai ha celebrato il 52mo anniversario della fondazione alla presenza Yousef bin Ahmed Al Othaimeen, segretario generale dell’Oic, e dell'ambasciatrice Nouria Al Hamami, commissario generale del padiglione. Lo ha riferito il quotidiano emiratino in lingua araba "Al Bayan", affermando che il padiglione ha messo in mostra un invito a imparare e ad aprirsi, scambiarsi pareri e rivedere le opinioni sul mondo islamico, così come la calligrafia e le opere d'arte ispirate ai modelli islamici di tutto il mondo. Il padiglione dell’Oic è stato in grado di trasmettere al mondo il messaggio che l'Islam è uno stile di vita, attraverso un'esperienza di transizione che utilizza strumenti come luci, lingue, domande e suoni. Il padiglione dell'Organizzazione della cooperazione islamica si trova nell'area della “Mobilità” e il suo concetto è incentrato su un viaggio dall'oscurità alla luce. Il padiglione rappresenta l'occasione per presentare i principali risultati dell’Oic, la seconda maggiore organizzazione intergovernativa dopo le Nazioni Unite, con l'adesione di 57 paesi in quattro continenti, incoraggiando il dialogo interculturale, nonché gli sforzi per migliorare gli standard di vita nei Paesi. (Res)