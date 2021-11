Vaccino: Costa, 90 per cento di immunizzati consentirebbe gestione endemica di pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota del 90 per cento dei vaccinati "ci permetterebbe una gestione endemica della pandemia. Ormai c’è la consapevolezza che non possiamo più parlare di immunità di gregge, perché anche un vaccinato può contrarre il virus, ma lo contrae in maniera molto più lieve. L’obiettivo del governo è fare in modo che nessun cittadino muoia più di Covid e che nessuno finisca più in terapia intensiva". Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute a "Restart 264" su Cusano Italia Tv. "L’obiettivo del 90 per cento crea queste condizioni. Mancano circa 2 milioni di cittadini per raggiungere questo obiettivo, spero maturi in loro la consapevolezza che grazie alla loro vaccinazione non solo mettono al riparo la propria vita, ma permettono anche al Paese di proseguire nel percorso di ritorno alla normalità e di ripresa economica”, ha concluso. (Rin)