Nettuno: scoperta maxi frode fiscale, sequestri per un milione di euro e 21 lavoratori in nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una maxi frode fiscale è stata scoperta a Nettuno dai finanzieri del comando provinciale di Roma, che hanno sequestrato beni mobili e immobili, per un valore di circa un milione di euro, nei confronti di 4 persone, indagate dalla Procura della Repubblica di Velletri per i reati di occultamento e distruzione delle scritture contabili, omessa e infedele presentazione delle dichiarazioni annuali e falso materiale. Il provvedimento cautelare è frutto di laboriose indagini delle fiamme gialle di Nettuno, coordinate dal II Gruppo di Ostia, che hanno coinvolto due società attive nel settore cartotecnico, sottoposte a verifica fiscale. Durante l’accesso nei locali adibiti alla realizzazione di buste, i militari hanno scoperto ben 21 lavoratori “in nero” (due dei quali percettori del reddito di cittadinanza), per i quali sono stati esibiti modelli Unilav falsificati. (segue) (Rer)