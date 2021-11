Vaccino: Costa, obbligo per alcune categorie non è tabù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo vuole proseguire sulla strada del green pass, ma "siamo pronti a valutare ogni iniziativa. Anche l’obbligo vaccinale per alcune categorie non è assolutamente un tabù e siamo pronti a prenderlo in considerazione". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa a a "Restart 264" su Cusano Italia Tv. "Ora affrontiamo queste settimane, vediamo quali saranno i dati delle vaccinazioni, dopodiché ci auguriamo che vi sia un senso di responsabilità che prevalga", ha aggiunto. (Rin)