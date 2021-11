Difesa: Leonardo partecipa a Madrid alla fiera internazionale Feindef 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi a Madrid e fino al 5 novembre "Feindef 2021", la fiera internazionale nel settore Difesa e Sicurezza. Leonardo sarà presente all'evento con le sue tecnologie per la difesa multi-dominio in grado di soddisfare le esigenze attuali e future delle Forze Armate spagnole ed europee. Da più di 15 anni la società opera in Spagna con la controllata Leonardo Hispania, con sede a Valencia, supportando la Difesa con tecnologie e servizi in grado di contribuire alla sicurezza del Paese. Inizialmente creata per gestire attività di post-vendita e supporto logistico della torretta installata a bordo del veicolo blindato "Centauro", il veicolo blindato in servizio con l'Esercito spagnolo. Leader internazionale nella progettazione e nello sviluppo di sistemi per la difesa terrestre di medio e grande calibro, Leonardo esporrà la HITFIST da 30mm, la torretta manned conforme ai requisiti Nato, che integra le più avanzate tecnologie nel campo dell'elettronica, della protezione e dell'interfaccia uomo-macchina. Testata negli scenari operativi più complessi, la torretta è già in servizio con diverse Forze armate con più di 800 esemplari. (segue) (Com)