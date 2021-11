Difesa: Leonardo partecipa a Madrid alla fiera internazionale Feindef 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altra tecnologia terrestre presente al Salone è l'HITFACT MkII, la torretta di grande calibro modulare e digitale, già scelta dall'Esercito Italiano per equipaggiare il veicolo blindato "Centauro II" e in valutazione in numerosi contesti internazionali. La torretta consente prestazioni elevate in termini di efficacia e connettività, è integrabile con sistemi d'arma sia da 105mm che da 120mm e può essere installata su differenti tipi di piattaforma ruotata o cingolata. Anche nelle comunicazioni Leonardo vanta un primato mondiale e il riconoscimento di partner strategico dell'Alleanza, con sistemi per il controllo dello scenario, la condivisione in tempo reale delle informazioni tattiche e il supporto alle operazioni sul campo e con continui sviluppi tecnologici volti a standardizzare e a rendere sempre più interoperabili tali sistemi a livello europeo. A Feindef 2021 Leonardo esporrà il trasponder per l'identificazione amico/nemico IFF M428, di cui ha venduto finora più di 1.000 unità, aggiornato all'ultimo standard Nato Modo 5, in grado di garantire una piena e sicura cooperazione nelle operazioni di coalizione multi-dominio. Gli apparati IFF Modo 5 di Leonardo sono stati già scelti per ammodernare le piattaforme terrestri, navali e aeree di diverse Forze Armate nel mondo. (segue) (Com)