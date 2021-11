Difesa: Leonardo partecipa a Madrid alla fiera internazionale Feindef 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre 100 anni di esperienza nel settore aeronautico, Leonardo è in grado di offrire oggi i più avanzati sistemi di addestramento per la formazione dei piloti per velivoli da difesa di attuale e futura generazione. L' M-346 è oggi tra i più avanzati addestratori pre-operativi (o Lead-in to Fighter (LIFT) trainer) disponibili sul mercato: l'elevato livello di performance e maneggevolezza del velivolo, insieme ad un completo sistema di addestramento a terra (GBTS) e di simulazione imbarcata (Embedded Tactical Training Simulation - ETTS) permettono al cadetto pilota di interagire con un velivolo da addestramento pienamente rappresentativo del futuro velivolo operativo. L'integrazione di aereo in volo, il Full Mission Simulator a terra e le Computer Generated Forces (CGF) permettono al pilota di interagire in tempo reale con lo scenario tattico virtuale: la cosiddetta "Live Virtual Constructive" capability (LVC), che riproduce i più complessi scenari operativi massimizzando l'efficacia nell'addestramento dei futuri piloti per sfruttare al meglio le capacità degli aerei da combattimento più complessi, come l'Eurofighter Typhoon e l'F-35. Inoltre, nella versione da attacco leggero (light fighter), che adotta il Radar Grifo di Leonardo, l'M-346 FA (Fighter Attack) - già consegnato al primo cliente internazionale - è in grado di svolgere una vasta gamma di compiti operativi pur mantenendo tutte le capacità addestrative. (Com)