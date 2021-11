Brasile: Hrw, non lasciatevi ingannare dalle promesse di Bolsonaro alla Cop26 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo di Bolsonaro ora vuole che il mondo pensi che è impegnato a salvare la foresta pluviale", ha affermato il direttore di Human Rights Watch in Brasile, Maria Laura Canineu. "Ma questo impegno non può essere preso sul serio dato il suo record disastroso e l'incapacità di presentare piani credibili per compiere progressi urgenti nella lotta alla deforestazione", sostiene.il documento. Il ministro dell'Ambiente Joaquim Leite ha annunciato un "Programma nazionale di crescita verde" per promuovere lo sviluppo sostenibile e promuovere la conservazione delle foreste, pubblicizzando il potenziale del Brasile come "leader della nuova agenda verde globale". Tuttavia, per Hrw, "il nuovo programma non richiede l'adozione di un piano operativo per la sua attuazione fino a settembre 2022, e mentre "tutela della biodiversità" e "riduzione delle emissioni di gas serra" sono tra i suoi obiettivi dichiarati, non include un impegno esplicito per ridurre la deforestazione, il principale motore delle emissioni del Brasile", sostiene Hrw. (segue) (Brb)