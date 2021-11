Cop26: premier giapponese Kishida, 10 miliardi di dollari per transizione energetica in Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha dichiarato nel corso del suo intervento alla 26ma Conferenza delle parti sul cambiamento climatico (Cop-26) di Glasgow, in Scozia, che Tokyo stanzierà 10 miliardi di dollari nell'arco di cinque anni per sostenere i Paesi asiatici nella transizione vrso la neutralità carbonica. "Il Giappone intende sforzarsi per accelerare verso l'obiettivo delle emissioni zero nella regione asiatica, motore della crescita globale", ha detto il primo ministro, che ha organizzato un viaggio lampo a Glasgow nella sola giornata di ieri dopo le elezioni generali giapponesi del 31 ottobre. I 10 miliardi di dollari di aiuti annunciati da Kishida si sommano a 60 miliardi di dollari di "finanza climatica" promessi dal Giappone lo scorso giugno, e avvicinano Tokyo al conseguimento della promessa di investire 100 miliardi di dollari per il sostegno finanziario alla transizione globale verso la neutralità carbonica. (Git)