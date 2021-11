Usa: il democratico Adams eletto sindaco di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco di New York del Partito democratico, Eric Adams, ha sconfitto il suo avversario repubblicano Curtis Cliwa alle elezioni che si sono tenute ieri, 2 novembre. Col 78 per cento dei voti già scrutinati, Adams si è assicurato il 66,5 per cento dei voti dei suoi concittadini, mentre Sliwa si è fermato al 28,8 per cento. Gli altri quattro candidati alla carica di sindaco della Grande Mela hanno ottenuto assieme meno del 5 per cento delle preferenze. Adams, ex capitano del Dipartimento di Polizia di New York, è il secondo afroamericano eletto primo cittadino di New York: il primo, David Dinkins, era stato eletto nel 189, e nel 1993 aveva perso la campagna di rielezione contro il repubblicano Rudolph Giuliani. (segue) (Nys)