Usa: il democratico Adams eletto sindaco di New York (2)

- Ex agente di polizia, 60 anni, già presidente del distretto di Brooklyn, Eric Adams ha sconfitto alle primarie democratiche il sindaco uscente Bill de Blasio; Kathryn Garcia, già commissaria alla Sanità; Andrew Yang, ex candidato alle presidenziali degli Stati Uniti. Adams ha fronteggiato ieri il repubblicano Curtis Sliwa, conduttore radiofonico e fondatore nel 1979 dell’organizzazione di volontari per la pubblica sicurezza Guardian Angels. Adams ha portato in campagna elettorale un messaggio incentrato essenzialmente sul rafforzamento della pubblica sicurezza. Durante le primarie ha raccolto la maggioranza delle preferenze in tutti i distretti con l’eccezione di Manhattan, dove la preferita è Kathryn Garcia. (segue) (Nys)