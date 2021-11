Usa: il democratico Adams eletto sindaco di New York (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver servito per più di 20 anni il Dipartimento di polizia di New York (Nypd), Adams si è congedato con il grado di capitano e tra il 2006 e il 2013 ha rappresentato Brooklyn al Senato di Stato. Nel novembre del 2013 è stato eletto presidente del distretto di Brooklyn, primo afroamericano a ottenere tale incarico, confermato nel novembre del 2017. Tra i democratici è considerato un conservatore, in particolare per il suo sostegno alle forze di polizia. Tuttavia, il suo programma prevede anche “un credito fiscale locale per le famiglie a basso reddito, investimenti nelle scuole delle aree svantaggiate e sostegno per gli alloggi pubblici”. (Nys)