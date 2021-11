Aukus: ambasciatore francese a Canberra, "ingannati intenzionalmente" da autorità australiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Australia ha ingannato la Francia quando ha deciso di annullare l’accordo per la fornitura di sottomarini con Naval Group. Lo ha detto l'ambasciatore francese in Australia, Jean-Pierre Thebault, parlando oggi alla stampa nel suo primo intervento pubblico da quando il mese scorso è rientrato a Canberra. "L'inganno è stato intenzionale", ha detto Thebault, "e poiché c'era molto di più in gioco che una fornitura di sottomarini, visto che si trattava di un accordo comune sulla sovranità, sigillato con la trasmissione di dati altamente classificati, il modo in cui è stato gestito è stato una pugnalata alle spalle". Secondo l’ambasciatore francese, “queste non sono cose che si fanno tra partner, tanto meno tra amici". Thebault ha aggiunto che il governo francese non ha alcun problema con il popolo australiano. (segue) (Res)