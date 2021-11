Aukus: ambasciatore francese a Canberra, "ingannati intenzionalmente" da autorità australiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione fra i due Paesi è stata ulteriormente messa alla prova nelle ultime ore dopo che i media di Canberra hanno pubblicato uno scambio di messaggi fra il premier australiano, Scott Morrison, e il presidente francese, Emmanuel Macron. Da questa conversazione emergerebbe come la Francia avrebbe mentito sul fatto di non aver ricevuto alcun avviso in merito all’intenzione delle autorità australiane di annullare l’accordo sulla fornitura dei sottomarini. Secondo Thebault il fatto che questi messaggi siano trapelati e finiti nelle mani della stampa rappresenta un "nuovo episodio senza precedenti", oltre che inviare un segnale preoccupante ai leader sul fatto che la loro corrispondenza riservata potrebbe un giorno essere "utilizzata come un’arma". Il primo ministro australiano Scott Morrison, che si trova a Glasgow par partecipare alla Cop26, ha rifiutato di rispondere ai commenti di Thebault. "Sono state avanzate delle richieste e sono state confutate, ciò che è necessario ora è andare avanti", ha detto Morrison. (segue) (Res)