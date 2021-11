Aukus: ambasciatore francese a Canberra, "ingannati intenzionalmente" da autorità australiane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Australia lo scorso settembre ha annullato un accordo con Naval Group a favore di un accordo per la fornitura di 12 sottomarini a propulsione nucleare attraverso un accordo con gli Stati Uniti e il Regno Unito. La nuova alleanza, soprannominata Aukus, è stata concepita anche per consentire all'Australia di dotarsi per la prima volta di sottomarini a propulsione nucleare. L’alleanza, quindi, mira a rafforzare le capacità militari di Canberra anche in funzione anticinese e per contrastare l’assertività di Pechino nella regione dell’Indo-Pacifico. La decisione di rompere il contratto con Naval Group ha causato un'importante spaccatura bilaterale fra Australia e Francia: le autorità di Parigi hanno richiamato per protesta gli ambasciatori di stanza a Canberra e Washington. (Res)