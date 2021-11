Usa: Michelle Wu è la prima sindaca asiatica di Boston

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori della città di Boston, negli Stati Uniti, hanno eletto sindaca la democratica Michelle Wu, prima donna e prima asiatico-americana a divenire prima cittadina della capitale del Massachusetts. La vittoria di Wu, già consigliera municipale, segna una svolta storica per la città, che sino ad oggi aveva eletto primi cittadini soltanto uomini bianchi. Wu ha sconfitto alle urne un'altra donna, la consigliera Annissa Essaibi George. Figlia di genitori taiwanesi, Wu è una progressista vicinissima alla deputata democratica Elizabeth Warren, che le ha fatto da mentore in politica. La nuova sindaca si insedierà il 16 novembre: "Siamo pronti per questo momento. Saremo una Boston per tutti. Siamo pronti a diventare una Boston che non respinge le persone, ma accoglie chiunque chiami casa questa città". (Nys)