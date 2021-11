Giappone: ex ambasciatrice Kennedy tra i 124 beneficiari di decorazioni di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ambasciatrice degli Stati Uniti in Giappone Caroline Kennedy, figlia dell'ex presidente John F. Kennedy, è una dei 124 cittadini stranieri che verranno insigniti di onorificenze dal Giappone per il loro contributo all'amicizia tra Tokyo e i loro rispettivi Paesi. Lo ha annunciato il governo giapponese oggi, 3 novembre. La 63enne Kennedy ha servito come ambasciatrice degli Stati Uniti in Giappone tra il 2013 e il 2017, e le verrà conferito il Gran cordone dell'Ordine del Sol Levante, decorazione nazionale fondata dall'imperatore Meiji nel 1875 e la prima ad essere concessa direttamente dal governo giapponese. Le 124 personalità individuate dal governo giapponese per il conferimento di onorificenze includono 22 donne, tra cui l'ex presidente del parlamento taiwanse Wang Jin-pyng e l'attrice e cantante australiana Olivia Newton (Git)