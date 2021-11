Corea del Sud: Covid, il governo non si può più permettere aiuti universali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Corea del sud, Kim Boo-kyum, ha avvertito oggi che il governo sudcoreano non può permettersi un altro round di aiuti economici universali a compensazione dei danni causati dalla pandemia di Covid-19. Boo ha risposto indirettamente a una proposta in tal senso formulata da Lee Jae-myung, candidato alla presidenza sudcoreana del Partito democratico, la principale formazione di governo. Intervistato da una emittente radiofonica, il primo ministro ha evidenziato che la priorità è rappresentata al momento dall'assistenza a liberi professionisti e titolari di piccole imprese, tra i più colpiti dalle ricadute economiche della pandemia. "Le nostre finanze non dispongono della capacità sufficiente" a sostenere ulteriori sussidi indiscriminati, ha detto il primo ministro. Le parole di Kim riflettono quelle del ministro delle Finanze, Hong Nam-ki, che nelle scorse settimane si era già espresso contro nuove elargizioni di denaro contante a tutti i cittadini, anziché concentrare le risorse sulle categorie in maggiore difficoltà. (segue) (Git)