Singapore: Covid, governo offre terza dose nei centri di vaccinazione walk-in

- Non recede l'ondata pandemica che ha colpito Singapore nonostante l'elevatissimo tasso di vaccinazione nella città-Stato. Il ministero della Salute ha annunciato che a partire da questa settimana renderà disponibile la terza dose di vaccino Moderna a tutti gli adulti di età superiore a 30 anni nei centri di vaccinazione walk-in, senza alcun bisogno di prenotazione. Avendo ormai completato la somministrazione della seconda dose a più dell'80 per cento della popolazione adulta, la capacità nei centri di vaccinazione è tale da consentire il libero ingresso senza prenotazione, accelerando così la somministrazione della terza dose. Il vaccino moderna sarà disponibile anche per quanti hanno completato il ciclo di due somministrazioni del vaccino di Pfizer. (segue) (Fim)