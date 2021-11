Singapore: Covid, governo offre terza dose nei centri di vaccinazione walk-in (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già lo scorso 27 ottobre l'80,2 per cento dei cittadini di Singapore di età superiore a 60 anni ha ricevuto la terza dose di vaccino o l'ha prenotata, così come il 92,7 per cento delle categorie di rischio di età compresa tra 50 e 59 anni e il 75,1 per cento dei soggetti vulnerabili tra i 30 e i 49 anni. Secondo le prime stime del ministero della Salute, la terza dose di vaccino riduce di un ulteriore 70 per cento il rischio di contagio da Covid-19. Ad oggi, però, Singapore continua a registrare oltre 2mila casi di contagio giornalieri, e recentemente ha infranto il record di 5mila casi giornalieri. Il sistema ospedaliero è sotto pressione, e soltanto nel primo semestre 2021 circa 1.500 operatori sanitari hanno rassegnato le dimissioni. Il ministro di Stato per la salute, Janil Pathucheary, ha avvertito che al tasso attuale la città-Stato rischia di registrare 2mila decessi annui a causa della Covid-19. (Fim)