Cop26: Usa-Emirati, Blinken discute con Al Nahyan di Siria, Libano e Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed al Nahyan, a margine della Cop26 di Glasgow. Lo ha annunciato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Le parti hanno colto l’occasione per discutere degli sviluppi in Libano e Siria. Blinken ha anche ribadito il forte sostegno degli Stati Uniti alle aspirazioni alla democrazia del popolo sudanese e ha sottolineato la necessità dell'immediato ripristino del governo di transizione a guida civile del Sudan. I due hanno inoltre discusso di altre importanti questioni bilaterali e regionali. “Gli Stati Uniti sono preoccupati di garantire mercati energetici ben bilanciati e invitano i principali produttori di energia, come gli Emirati Arabi Uniti, ad aumentare ulteriormente la produzione fino a quando i mercati energetici e le condizioni economiche si normalizzeranno sulla scia della pandemia di Covid-19”, spiega la relativa nota ufficiale. Infine, Blinken ha ringraziato l’omologo emiratino per il generoso sostegno nell'ospitare e facilitare il transito sicuro di cittadini statunitensi, personale dell'ambasciata e cittadini stranieri dall'Afghanistan e ha elogiato gli Emirati Arabi Uniti per i progressi compiuti nell'ultimo anno sulla storica apertura verso Israele.(Rel)