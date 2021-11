Ue-America Latina: Borrell, più che il Venezuela preoccupano le elezioni farsa in Nicaragua (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una risoluzione emessa lo scorso 20 ottobre l'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha chiesto al governo del presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, di "rimettere immediatamente in libertà i candidati alle elezioni presidenziali del 7 novembre così come i detenuti politici". La risoluzione esprime inoltre la "preoccupazione" dell'istituzione per il fatto che "i ripetuti appelli (al governo di Managua) per la celebrazione di elezioni libere e giuste siano stati ignorati". Sulla stessa linea l'Osa intima al Nicaragua di "mettere in pratica con urgenza i principi della Carta democratica interamericana così come tutti gli standard internazionali riconosciuti in vista delle elezioni presidenziali e generali accettando la supervisione di osservatori dell'Osa e di osservatori internazionali credibili". (segue) (Brb)