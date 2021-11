Colombia: Ong Flip, governo ha denunciato falso attacco informatico durante le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione non governativa colombiana Foundation for Press Freedom (Flip) ha accusato il ministero della Difesa di aver costruito un falso attacco informatico per "creare" la percezione che le forze di sicurezza fossero sotto attacco nel corso delle proteste anti-governative lo scorso mese di maggio. Il direttore della Flip, Jonathan Bock, ha affermato che il ministro della Difesa, Diego Molano, non ha dato "spiegazioni sufficienti" su quello che definisce uno "spettacolo" ideato dalle autorità colombiane, attraverso cui "hanno fatto credere che alcune strutture del governo erano state oggetto di attacchi informatici", ha detto Bock in un'intervista a radio Rcn. (segue) (Vec)