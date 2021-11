Brasile: Hrw, non lasciatevi ingannare dalle promesse di Bolsonaro alla Cop26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli impegni e le politiche climatiche del governo del Brasile sono ben lungi da ciò che è necessario per affrontare la crisi ambientale e dei diritti umani nella foresta pluviale amazzonica. E' quanto sostiene l'Organizzazione non governativa di difesa dei diritti umani Human Rights Watch (Hrw) nel report dal titolo "non lasciatevi ingannare dalle promesse di Bolsonaro". Secondo Hrw, "la delegazione brasiliana è arrivata a Glasgow per il vertice globale sui cambiamenti climatici con un piano d'azione nazionale per il clima meno ambizioso del precedente e con piani di conservazione delle foreste che non hanno obiettivi di riduzione della deforestazione o li fissano a livelli molto meno ambiziosi rispetto ai precedenti impegni del Brasile", si legge nel documento. "Invece di fare promesse vuote, ha bisogno di produrre obiettivi specifici e vincolati nel tempo per ridurre la deforestazione e piani operativi concreti per raggiungerli", ha affermato il direttore ad interim della Divisione Ambiente e Diritti Umani di Human Rights Watch, Daniel Wilkinson. (segue) (Brb)