Brasile: Hrw, non lasciatevi ingannare dalle promesse di Bolsonaro alla Cop26 (3)

- Secondo la Ong, "da quando è entrato in carica nel gennaio 2019, l'amministrazione del presidente Jair Bolsonaro ha indebolito le forze dell'ordine ambientali, incoraggiando efficacemente le reti criminali che guidano la deforestazione e che usano minacce e violenza contro i difensori delle foreste. I responsabili di questi attacchi raramente vengono assicurati alla giustizia". Inoltre, prosegue la denuncia di Hrw, "i tassi di deforestazione nell'Amazzonia brasiliana sono aumentati drasticamente durante i primi due anni di mandato di Bolsonaro. Sebbene le stime preliminari suggeriscano un leggero calo della deforestazione nel 2021 rispetto al 2020, la terribile tendenza difficilmente sarà invertita. Con 10.800 chilometri quadrati tagliati lo scorso anno, il Brasile è lontano dal rispettare il suo precedente impegno di ridurre la deforestazione in Amazzonia a 3.925 chilometri quadrati all'anno entro il 2020", afferma Hrw. Secondo Hrw i partner internazionali del Brasile dovrebbero premere sul governo brasiliano affinché adotti misure immediate per invertire la distruzione ambientale incoraggiata negli ultimi due anni. (Brb)