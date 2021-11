Usa: il repubblicano Youngkin ha vinto le elezioni Virginia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il repubblicano Glenn Youngkin è stato eletto nuovo governatore della Virginia, sconfiggendo il suo avversario democratico Terry McAuliffe. Lo spoglio delle schede non è ancora concluso, ma l'esito del voto appare ormai certo, e la vittoria del candidato conservatore è stata proclamata, oltre che da esponenti repubblicani come l'ex Usa presidente Donald Trump, anche dalle emittenti televisive "Nbc News" e Abc News". Youngkin è il primo candidato repubblicano a vincere le elezioni governatoriali della Virginia dal 2009. Il repubblicano, che all'inizio di quest'anno era virtualmente sconosciuto all'elettorato della Virginia, ha servito sino al 2020 come amministratore delegato della società di private equity Carlyle Group, ed ha vinto la convention repubblicana nel suo Stato lo scorso maggio, imponendo la sua candidatura su quella di altri sei conservatori. La sconfitta di McAuliffe, noto per le sue relazioni politiche e personali di lunga data col presidente Joe Biden, rappresenta un segnale preoccupante per i Democratici in vista delle elezioni di medio termine in programma il prossimo anno. (segue) (Nys)