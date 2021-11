Usa: il repubblicano Youngkin ha vinto le elezioni Virginia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiusi ieri sera i seggi per le elezioni dei nuovi governatori di Virginia e New Jersey, due voti osservati con grande attenzione dai partiti e dalla stampa Usa perché indicativi delle tendenze in atto nel Paese in vista delle elezioni di medio termine del prossimo anno. Nel New Jersey il governatore democratico uscente, Phil Murphy, affronta lo sfidante repubblicano Jack Ciattarelli: al momento il candidato repubblicano è in leggero vantaggio sul governatore uscente, col 49,9 per cento dei voti contro il 49,4 per cento di Murphy. Nella giornata di ieri si sono tenute anche le elezioni per il sindaco di New York e le suppletive di due seggi congressuali dell'Ohio, l'11mo e il 15mo, per la sostituzione degli ex deputati Marcia Fudge e Steve Stivers, rispettivamente una democratica e un repubblicano. (Nys)