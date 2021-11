Cultura: Mic, al via l'Osservatorio sulla parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un decreto del ministro della Cultura, Dario Franceschini, sono stati nominati i membri dell'Osservatorio per la parità di genere del Mic che avvierà così la sua attività. L'Osservatorio è composto da quindici membri - esperti delle politiche di genere e rappresentanti dei settori di competenza del Ministero - che avranno il compito di fornire consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione di politiche per la parità di genere, nonché attività di ricerca e monitoraggio negli ambiti di competenza del Ministero. L'Osservatorio - si legge in una nota del dicastero - dovrà anche individuare e proporre buone pratiche, promuovere la formazione, la conoscenza e la cultura delle pari opportunità. I componenti resteranno in carica per tre anni e potranno essere rinnovati. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non dà titoli a compensi, gettoni di partecipazione, indennità di alcun tipo. Dell'Osservatorio faranno parte: Celeste Costantino, in qualità di coordinatrice; Eleonora Abbagnato; Stefano Accorsi; Flavia Barca; Maria Pia Calzone; Cristiana Capotondi; Cristina Comencini; Ricardo Franco Levi; Linda Laura Sabbadini; Souad Sbai; Berta Maria Zezza e poi i direttori generali del Mic del Cinema e audiovisivo; della Creatività contemporanea; dei Musei e dello Spettacolo. (Com)