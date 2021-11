Colombia: almeno sei morti, 11 feriti e venti dispersi in una frana nel sud-ovest del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di almeno sei morti, 11 feriti e venti dispersi il bilancio di una frana registrata nel municipio di Mallama, nord-ovest della Colombia. Secondo una prima ricostruzione, riferisce il portale "Noticias Caracol", una grande quantità di fango e terra si è staccata da una collina vicina a causa delle forti piogge cadute durante il fine settimana. "Mallama è in lutto", ha detto il sindaco, Oscar Bastidas, che ha spiegato che l'incidente è avvenuto all'alba di martedì 2 novembre. "Stiamo lavorando con il dipartimento e con tutte le persone che sono venute per aiutare a salvare il resto delle persone rimaste". La maggior parte delle vittime sarebbero donne che lavoreranno in due degli stabilimenti sepolti dalla valanga: un ristorante e una sala da gioco. I soccorsi proseguono anche se i soccorritori non nascondono la preoccupazione a causa del rischio che la situazione meteorologica possa peggiorare per le forti piogge previste nell'area nelle prossime ore. Le principali strade di accesso all'area della frana sono già state chiuse per la possibilità di nuovi smottamenti.(Vec)